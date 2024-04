Continuare la rincorsa Champions, dopo l'impresa leggendaria di Anfield contro il Liverpool e la semifinale di Europa League a un passo. L'torna a giocare a Bergamo, dopo quasi un mese di assenza, visto il rinvio della gara in programma a metà marzo con la Fiorentina:al Gewiss Stadium in scena l'ultimo posticipo del Monday Night della, tra i bergamaschi di Gian Pieroe ildi Marco, in attesa del ritorno coi Reds previsto per giovedì sempre in casa. I bergamaschi, dopo un solo successo nelle ultime quattro, hanno bisogno di ritrovare la vittoria anche in campionato per rimanere agganciati al treno Champions, con il quarto posto distante potenzialmente tre punti, mentre l'Hellas invece ha assoluto bisogno di punti salvezza, al terzultimo posto e a -1 dalla zona salvezza.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Atalanta-Verona in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Atalanta-VeronaCarnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Holm, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore: Gian Piero GasperiniMontipò; Centonze, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Dani Silva, Folorunsho, Noslin, Suslov, Lazovic; Bonazzoli. Allenatore: Marco BaroniJuan Luca Sacchi (Macerata)

Segui Atalanta-Verona in diretta su NOW

GUARDA SU NOW