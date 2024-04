De Ketelaere: 'Fosse per me rimarrei all'Atalanta. Non voglio tornare al Milan e finire in panchina'

, attaccante, ma in prestito con diritto di riscatto da 22 milioni di euro dal, in un'intervista concessa post vittoria sul Liverpool e pubblicata da HLN, ha fatto il punto sul suo presente a Bergamo che vorrebbe trasformare in futuro sperando nel riscatto per non tornare in rossonero.“Ho imparato molto dalla stagione negativa fatta con il Milan. Mi ha aiutato a compiere dei passi in avanti e mi aiuterà ancora. Da una buona stagione impari molto, ma da stagioni un po’ meno buone impari ancora di più“.

“All’Atalanta mi trovo molto bene. Qui ho trovato l’ambiente giusto per me e uno stile di gioco che poteva darmi solo l’Atalanta"."Gasperini? Giochiamo un calcio davvero bello e tutti i calciatori sanno quello che devono fare. Mister Gasperini è severo, ma giusto"."Riscatto? Se dipendesse da me rimarrei all’Atalanta, anche perché posso migliorare ancora. Il Milan è una grandissima squadra, ma in questo momento ho bisogno di giocare e non voglio finire di nuovo in panchina. L’Atalanta mi sta aiutando molto: dallo staff ai compagni fino ai tifosi che mi hanno fatto sentire a casa“.