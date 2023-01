Richieste dalla Serie B per due attacanti di proprietà dell'Atalanta. Cissé è in procinto di passare dal Pisa al Sudtirol.



Piccoli, in prestito al Verona, è richiesto dal Brescia. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il club del presidente Cellino con il Pisa parla di Sibilli e Canestrelli (i toscani lo stanno riscattando dall’Empoli); quest’ultimo è anche nei piani del Como, che non riesce a definire Romagna dal Sassuolo.