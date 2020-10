Così l'Atalanta ha aggiornato dopo l'allenamento odierno in vista della ripresa del campionato in programma contro il Napoli: "Nerazzurri al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia. Assenti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, si sono allenati a parte Gollini, Pessina e Piccini. Miranchuk ha svolto parte dell’allenamento in gruppo.



Domani, venerdì 9 ottobre, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse, è in programma un’altra seduta al mattino".