Non c'è niente da fare, la difesa a 3 nerazzurra-chiaro marchio gasperiniano-rimarrà in tutte le formazioni ufficiali da qua a fine campionato. Quello che cambia è che, al fischio d'inizio, le pedine si muoveranno sulla scacchiera progettata dal tecnico di Grugliasco andando a coprire maggiormente la retroguardia. Di prossima difesa a 4 parla oggi Tuttosport, che la definisce un'arma preziosa da usare all'occorrenza.



GLI ESEMPI- La rosa infatti consente al mister nerazzurro di spaziare, ideare e adeguare, specie in una squadra che prende un po' troppi gol e ha un po' troppi attaccanti. Contro Ajax e Inter Gasperini ha letto e cambiato le cose a gara in corso, permettendo alla squadra di recuperare da due sconfitte con due pareggi proprio grazie alla difesa a quattro. In Champions Gosens è stato abbassato sulla linea e Gomez si è allargato a sinistra; mentre in Serie A le due ali Hateboer e Ruggeri sono andate a coprire la retroguardia di Romero e Djimsiti.