Mentre si decide del futuro di Romero, l'Atalanta punta a un altro difensore: il centrale del Malmö Anel Ahmedhodžić, già a un passo dalla Dea lo scorso gennaio. Come riporta la stampa svedese, la dirigenza nerazzurra potrebbe volare prossimamente in Svezia per completare l'affare e portare a Bergamo il classe 1999 per 10 milioni di euro.