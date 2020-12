L'attaccante colombiano Duvan Zapata ha parlato al canale ufficiale Atalanta.it commentando la gara contro il Midtjylland, che non ha portato la vittoria sperata: “Questo punto ci serve, non era facile. L’importante è averlo ottenuto, cercando di vincerla fino alla fine. Abbiamo avuto tante occasioni ma purtroppo non siamo riusciti a concluderle, ma abbiamo fatto una buona partita. Non siamo stati lucidi in avanti”.



MANCATA LUCIDITA'- “E’ stata una partita intensa, loro hanno trovato il gol e poi gestito alcune situazioni di gioco bene. Noi però abbiamo creato sempre, non smettendo di giocare. Come ho detto prima, c’è mancata lucidità. E questo fa la differenza. Con un po’ più di brillantezza avremmo vinto la partita”.