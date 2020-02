L'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata, autore del gol del momentaneo 1-1 con la Fiorentina, ha parlato a Sky Sport al termine della partita: "Nel primo tempo abbiamo fatto tutto bene, poi loro hanno trovato entusiasmo con il gol, ma abbiamo sempre dominato. Nel secondo tempo ci siamo sbloccati anche noi, con il gol, e siamo stati forti nello stare alti, tutti hanno fatto una buona prestazione. L'importante è stato tener duro quando eravamo sotto, per ribaltare poi il risultato come squadra. Eravamo consapevoli che anche perdendo saremmo stati in Champions. Dobbiamo sfruttare le difficoltà della Roma, e nella prossima in casa contro di loro dobbiamo far rispettare il fattore campo".