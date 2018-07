Duvan Zapata, nuovo attaccante dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport dal ritiro della Dea: "Cristiano Ronaldo è un bel colpo per la Juventus, l'Italia non è andata al Mondiale ed è un colpo importante per il calcio italiano e soprattutto per la Juve. Sarà più dura batterli, ma tutte si stanno preparando bene per fare una grande stagione. Dobbiamo prepararci bene per affrontare lui e i giocatori della Serie A. La mia situazione? È arrivato il momento di continuare a fare bene. Ringrazio Dio per questa nuova opportunità, sono contento di essere qui a Bergamo, sono felice. la società ha fatto un investimento importante e ora starà a me. L'Atalanta? È una squadra importante, da due anni fa buonissime cose. All'inizio non ero molto convinto del trasferimento, poi ho visto l'importanza che presidente e allenatore mi hanno dato. La Sampdoria non ha messo ostacoli alla mia uscita, ho pensato che l'opportunità era importante per me; voglio migliorarmi e segnare più dell'anno scorso. Perché non ero convinto? La mia intenzione non era andare via dalla Samp, stavo bene come la mia famiglia a Genova".