A Bergamo non devi necessariamente essere una punta per segnare più di cinque gol all'anno: il Papu Gomez e Robin Gosens hanno già raggiunto quella cifra, Ilicic ne ha già firmati sette (e quanti sfiorati...) e Zapata ben diciannove, da gennaio a ottobre 2019. Hanno fatto meglio del colombiano solo cinque giocatori, ma del calibro di Lewandowski, Mbappé, Benzema, Messi e Agüero, prossimo sfidante Champions il 22 ottobre all'Etihad Stadium.



Ancora lontano il record dell'attaccante del Bayern Monaco- 23-più raggiungibili gli altri a 21 tranne Agüero, fermo a quota 20: sarà la terza gara Champions a decretare il sorpasso? Del resto, nell'anno solare ancora in corso, solo la prossima sfidante in Champions Manchester City, con Liverpool, Bayern e Barcellona, ha una media punti superiore all’Atalanta, terza nei tiri in porta: sette a partita, più di inglesi e tedeschi.