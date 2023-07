Scelto come testimonial per la nuova maglia gara dell'Atalanta, l'attaccante colombiano Duvan Zapata è stato anche il più acclamato nel primo giorno di ritiro a Clusone.



Non solo, è stato lui a dare il benvenuto a Kolasinac al suo arrivo a Zingonia, con la maglia recante la scritta 'Europa' che ben esplicitava le sue intenzioni. Tre indizi che fanno una prova: Zapata non si muoverà da Bergamo mentre Muriel, che ancora non ha raggiunto i compagni in ritiro, a questo punto potrebbe partire.