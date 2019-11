Duvanè stato il grande assente dell'ultimo mese, in casa. Infortunatosi in occasione della sfida trae Cile, lo scorso ottobre, aveva riportato una 'lesione di primo grado all'adduttore destro'. L'attesa però - per la felicità dei tifosi nerazzurri e di Gasperini - sembra essere terminata, e dovrebbe tornare a disposizione per la sfida alladi sabato pomeriggio.A confermare le buone chances di rivederlo in campo è lui stesso, forte di. E' proprio il 'panterone' nerazzurro a postare il video della sua marcatura: