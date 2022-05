Il difensore dell'Atalanta Davide Zappacosta è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 3-1 contro lo Spezia: "Questa è una vittoria importantissima, in casa abbiamo fatto pochi punti e per questo non abbiamo lottato per la Champions. Ci siamo avvicinati all'Europa League, ora puntiamo all'obiettivo".



SU GASPERINI - "Peccato che alla prima occasione avversaria subiamo sempre gol. Siamo una squadra che da inizio anno si allena sempre al 100% e stiamo continuando su quella strada, quella che ci ha permesso di raggiungere grandi risultati".



BATTUTA SULLA PREMIER - "Titolo? Ora il City è avvantaggiato, ma in Premier non è semplice nessuna partita. Vedremo"