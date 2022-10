L'esterno dell'Atalanta Nadir Zortea, intervistato da L’Eco di Bergamo, spiega come sta vivendo la vetta: “Essere in testa non è una sensazione nuova: ci sono stato spesso nelle giovanili dell’Atalanta. Mi ispiro a Cancelo e cerco una maglia da titolare prima della sosta”.



L'esterno 23enne finora subentrato cinque volte, uno Scudetto con la Primavera tre anni fa, prova a spiegare il segreto dei nerazzurri. “Questione di mentalità: siamo combattivi e non guardiamo mai agli altri, l’Udinese è forte e fisica, in più ha Deulofeu. Ma faremo bene”.