La trattativa con l’Atalanta per il ritorno in prestito dell'esterno Nadir Zortea alla Salernitana, di cui si vocifera da settimane, in realtà non si è ancora sbloccata. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il laterale è infatti in attesa di un segnale dal club nerazzurro, che ultimamente l'ha impiegato più spesso nei test internazionali e sembra non volersi privare di lui. Ecco perché la Salernitana sta pensando anche ad altro ed all’Udinese ha chiesto il ventisettenne Ehizibue.