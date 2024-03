Atalantamania: addio Champions con i black-out! E dov'è Scamacca?

Marina Belotti

Saelemaekers che entra in campo e in 4' guadagna il sorpasso sul campo che la classifica aveva già messo in evidenza: questa è l'immagine che racchiude Atalanta-Bologna. Poco importa che prima l'Atalanta abbia dominato, da lì in avanti non è più riuscita a pareggiare i conti. Pur con Scamacca e Miranchuk in campo. E adesso il gap è tanto: Gasperini si ritrova a 5 punti dalla Champions, surclassato anche dalla Roma.



IL CALENDARIO- L'asimmetria e la sfortuna non hanno aiutato la sua Atalanta, che era partita in quarta nel 2024 e adesso è reduce da un solo punto raccolto in tre gare. Tre partite difficili certo, ma dove è mancata anche la prestazione: non si è vista col Milan, è durata solo 20' con l'Inter, 45' con il Bologna. Ma non basta per la Champions. E forse nemmeno per continuare in Europa League: l'Atalanta andrà domani a Lisbona con il morale a terra e una consapevolezza minata. E lì Gyokeres non sbaglia un colpo.



I SINGOLI- Rispetto a Zirkzee, Lautaro, e lo stesso attaccante dello Sporting, De Ketelaere non è continuo. Non era San Siro a fargli pressione, semplicemente gli manca la costanza di essere sempre decisivo. Quella ce l'ha nel sangue Lookman, una spanna sopra i compagni ieri, ma non può fare tutto da solo. Per questo nella ripresa, per l'ennesima volta, Scamacca ha deluso ogni aspettativa. Un affondo da 25 milioni per soffiarlo all'Inter che comincia a pesare, considerati anche i 31 milioni spesi per l'acquisto più caro Touré. Se Gasp non li fa giocare dal 1', con tutte queste big ogni tre giorni (dopo lo Sporting, la Juve, la Fiorentina, il Napoli), è perché non li vede pronti in allenamento. Invece servono tutti ora che l'Atalanta deve iniziarsi a guardarsi anche alle spalle. Altrimenti, di questo passo, rischia di rimanere fuori anche dalle prime sette.