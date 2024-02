Atalantamania: adesso c'è anche Bakker! Ecco perché tutti vogliono restare da Gasperini

Marina Belotti

Aveva avuto mille opportunità, dal Torino al Monza passando per la Roma, per cambiare aria, trovare minutaggio e gol. Invece Mitchel Bakker, arrivato per 10 milioni di euro dal Bayer Leverkusen in estate, ha scelto di rimanere a Bergamo. Ancora da mister Gasperini, che l'ha spronato e stimolato al punto da farlo rendere, da fargli segnare un gol appena entrato, e solo per poco non due.



Una scelta controcorrente che però è comune a tanti nerazzurri negli ultimi anni. Quello stesso tecnico che ti toglie dalla rosa se sei troppo distratto in settimana (era accaduto a Hateboer e proprio a Bakker nel corso della stagione) è lo stesso che è pronto a lanciarti, premiarti e rivalorizzarti. Per questo la rosa dell'Atalanta oggi è lunghissima. Perché nessuno si accontenta: né mister Gasperini degli 11 titolari, né gli altri 11 di essere solo riserve in caso di bisogno. E così avviene la magia: Miranchuk e Holm fino a due mesi fa, e ora Bakker e Adopo, d'improvviso crescono, esplodono, e da partenti con mille rimpianti si trasformano in titolari dalle mille potenzialità.



La magia del Gasp colpisce ancora e adesso la sua Atalanta può contare su una ventina di titolari di cui ben 14 sono già andati in gol in stagione. Se togliamo i due portieri titolari, Musso e Carnesecchi (un bis para rigori che vale più di una doppietta), è un bel numero. Il secondo attacco della Serie A ha un passo da Champions e in estate può permettersi di sacrificare solo un giocatore, come accaduto la scorsa estate con Højlund. Magari Koopmeiners, se non vorrà rimanere. Perchè anche CDK ha le idee chiare: non è solo la società a volerlo trattenere, ma è lo stesso belga a voler restare. Una scelta che accomuna sempre di più tanti giocatori, che fanno domanda per un posto a Bergamo o per un prolungamento di contratto. Per splendere ancora di più sotto l'egida del Gasp.