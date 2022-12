Le prime due amichevoli internazionali, contro Eintraht e Nizza, hanno mostrato nitidamente la forza del reparto d’attacco nerazzurro. Il preferito da mister Gasperini che, dopo sei anni a Bergamo, per la prima volta ha quantità e qualità in area piccola. Voleva quattro attaccanti, e con Lookman-Hojlund-Zapata-Muriel, ha esaudito il suo sogno. Supportati da un Pasalic da terzo posto Mondiale o da un Ederson in continua crescita, o ancora da un Soppy inedito trequartista che punta l’uomo a meraviglia, ha il suo terzetto perfetto che può variare di gara in gara.



FORZA QUATTRO- Ora che anche Zapata è tornato al gol contro il Nizza e che su Muriel è stata esercitata la clausola per prolungare il contratto fino al 2024, ogni offerta sembra superflua. Entrambi gli attaccanti colombiani potrebbero rimanere, almeno a gennaio, per partecipare alla staffetta con i ben più giovani Lookman e Hojlund, e puntare a un posto in Europa e alla Coppa Italia. La rosa resterà lunga, ma ci sono già altri due sacrificabili: Boga, che col gol al Nizza ha strizzato l’occhio alla Fiorentina interessata al prestito, e Malinovskyi, diretto in Premier dove sarà ceduto definitivamente per 15-18 milioni.



CERCASI MANCINO- Intanto continua il casting per l’esterno mancino. In entrata due i nomi in pole: lo scozzese del Verona Josh Doig e il tuttofare del CSKA Mosca Zaynutdinov, perfetto collante tra difesa e area piccola. Il primo, terzino sinistro di piede sinistro nato ad Edimburgo, ha vent’anni e una valutazione di circa 6 milioni. Sarebbe il profilo perfetto, se non ci fosse la scomoda concorrenza di Inter, Roma e Bologna. Serve l’affondo decisivo.