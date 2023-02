Il Liverpool chiama per Koopmeiners, l’Inter per Scalvini, il Napoli per Højlund, mentre per Lookman trovano sempre tutti la linea occupata. L’Atalanta però non ci sente, almeno fino al prossimo giugno. Nonostante questo, non le passa nemmeno per la testa di distruggere la rosa, in pieno stile Blanco sanremese, ma anzi, mister Gasperini cercherà di far fiorire qualche altra plusvalenza.



LA DISCRIMINANTE - Anche la rosa nerazzurra ha le sue spine, e se la squadra bergamasca non riuscirà a rientrare tra le prime quattro in classifica, potrebbe perdere diversi petali. La Champions nel 2023/2024 sarà una discriminante. Difficile trattenere il tuttofare Koopmeiners, il 19enne Scalvini e il ventenne goleador danese, per non parlare del bomber dribblomane anglo-nigeriano, senza l’Europa più bella da giocare offerta, a suon di milioni, dalle dirette concorrenti in Italia e fuori. Il viavai dal vivaio verso le big è una costante a Zingonia, ma se l’Atalanta riuscisse nell’impresa di una quarta Champions, Percassi sarebbe disposto a respingere offerte succulenti.



GLI 11 ANTI LAZIO - Lo scontro diretto con la Lazio, intanto, vale il sorpasso: la squadra biancoceleste è solo a un punto di distanza dall’Atalanta che, in caso di vittoria, salirebbe a +2. Il tridente con Lookman-Højlund-Boga reclama la maglia dal 1’, mentre Palomino potrebbe recuperare e sostituire così Djimsiti in difesa. Per la fascia sinistra orfana dello squalificato Maehle, si candida Ruggeri: un altro gioiello di Zingonia che Gasperini è pronto a valorizzare.