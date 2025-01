Atalantamania: che beffa il nono posto, che sfortuna Scalvini; i nomi sul mercato

Getty Images

che per un’ora e mezza combatte e sfiora l'impresa che sarebbe valsa gli ottavi di finale diretti. Grande la forza di reazione che le ha permesso per ben due volte di recuperare lo svantaggio, con i cambi che come sempre hanno fatto il resto: su tutti, Cuadrado. Paga solo un paio di disattenzioni, micidiali con i blaugrana da 103 gol stagionali, in unae al cardiopalma, con molteplici ribaltamenti di fronte. Il nono posto è

le ha permesso di arrivare prima tra le squadre a quota 15, ma sarebbe bastato un gol in più per rientrare nel G8. E non tanto col Barcellona, a cui era riuscito a segnarlo con Zappacosta prima che venisse annullato per un fuorigioco da ingrandimenti in sala Var.la partita per 90 minuti senza riuscire a cambiare lo 0-0 del tabellino, con troppe palle gol sprecate.Dettagli che si pagano in questa maxi classifica che ha reso beffardamente vano il pareggio. A fine primo tempo lo 0-0 bastava a passare agli ottavi di finale, ma poi le altre hanno spinto nella ripresa. Ne era inconsapevole l'Atalanta, che ha lottato in 10 uomini gli ultimi minuti per preservare un

Il difensore dell'Atalanta Giorgio ScalviniQuesta mattina però rientrerà con il resto della squadra a Bergamo. Come riferito da mister Gasperini in conferenza, questa volta potrebbe. Sul mercato al momento sono due i nomi sotto la lente d'ingrandimento dei dirigenti nerazzurri: piace il difensore centrale, uno dei prospetti di Serie B che ha attirato più attenzioni. Il contratto dell'Under 21 però ètra cinque mesi, per cui le interessate, Atalanta, Inter, Napoli e Juventus aspetteranno giugno per chiudere il colpo. L'altra pedina sul blocchetto degli appunti è Strahinjanon c’è solo lo Stoccarda sulla sue tracce, ma anche e ancora l’Atalanta di mister Gian Piero Gasperini. L’ex Salisburgo è ai margini dei progetti del Milan ma ha grande potenziale. Per il serbo classe 2001 l