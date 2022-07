Duvan Zapata è corteggiato dal Newcastle, che gioca di rilanci (da 20 a 25 milioni in pochi giorni) in attesa di incontrare l’Atalanta il 29 luglio per l’amichevole e affondare il colpo. Muriel è nelle mire del Marsiglia, a cui potrebbero bastare solo 3 milioni in più dei 12 messi sul piatto per accaparrarselo. Ma colombiani o non colombiani, a mister Gasperini serve un rinforzo di livello in area piccola che riporti l’Atalanta in Champions League.



PER MARI E PINAMONTI- La mossa di Luca Percassi, indirizzare l’amico Galliani su Petagna per lasciare libero Pinamonti, sta funzionando. Sarà un investimento: l’Inter non sembra voler scendere sotto i 17 milioni, l’entourage del centravanti trentino ne chiede 4, lo stesso attaccante ex Empoli ne vuole 2 a stagione, e solo alle firme se ne andranno 23. Eppure Pinamonti chiede qualcosa che l’Atalanta non può dargli: non l’Europa, quella potrebbe essere rimandata di una sola stagione, ma la maglia da titolare. Il Gasp sta facendo i suoi esperimenti, ma finché un trentunenne colombiano non lascerà Bergamo, in area piccola si lotterà per un posto ogni domenica. Una sana competizione che in realtà potrebbe fare bene all’attacco nerazzurro.



AL-TRE PROSPETTIVE- Ma i nomi scritti in fondo al foglio per cautelarsi, ora si è fatto avanti pure il Sassuolo, sono quasi più accattivanti di quello a 9 lettere in pole position. Belotti, Deulofeu, Carles Perez. Il Gallo bergamasco, ancora senza fissa dimora e nessuna certezza dal Monaco, piace ai conterranei per caratteristiche fisiche e tecniche. Il futuro di Deulofeu è ancora in bilico, tra Udinese, Napoli e Villarreal, e il club orobico ne ha approfittato per inserirsi, e potrebbe accelerare l’affare nei prossimi giorni, se Pinamonti non si sbloccherà. La Roma invece vuole Pasalic, il capocannoniere della scorsa stagione, uno dei preferiti dal Gasp, esploso grazie ai suoi consigli. I Percassi hanno stracciato la busta ma ne hanno consegnata un’altra con scritto ‘Miranchuk’, che pure piace ai giallorossi: in cambio, l’ex capitano nerazzurro chiede Carles Perez.