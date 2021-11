Perché, per come si erano messe le cose, la beffa di un 3-2 bis dopo lo United era dietro l'angolo. Solo, poteva cambiare le cose in 15 secondi (il tempo di calcare il sintetico, dire a Koopmeiners di spostarsi, posizionare la sfera e calciare in rete). E poi perché, in virtù della vittoria di CR7, questo punticino pesa tanto: ora sarà costretta a vincere l'Atalanta, né più né meno come a Kharkiv due anni fa. Ma se lc'è un jolly in più per Gasperini per strapazzare il Villarreal in casa all'Immacolata.Nonostante il pari in extremis di Lucho Muriel e la parata miracolosa di Musso su Ngamaleu e Lauper, molti tifosi dell'Atalanta hanno lasciato Berna con l'amaro in bocca. Il motivo è presto detto: per ben 29'affondando gli animi degli orsi di casa. Due gol sbagliati da Zapata davanti alla porta, un missile di Pezzella che per poco non manda giù la Curva Nord nerazzurra. Ma la verità è che, nel giro di 4', l'Atalanta è stata gonfiata di botte da gol. Poisu quella punizione, già sui piedi di Koopmeiners: "Ti senti di calciarla te se ti faccio entrare?", gli chiede. Edal 2023 ad almeno il 2025, l'ha superata, anche perché le pretendenti ci sono: Milan, Inter, Siviglia, tutte pazze dei gol del trentenne colombiano. Che, zitto zitto, è tornato a danzarea dimostrazione che la sua specialità della casa, il rapporto tra minuti giocati e gol o assist realizzati, è ancora questa: ogni 73', la zampata di Muriel arriva puntuale. E lo scorso anno, dalla tredicesima giornata in poi, Lucho ha segnato la bellezza diSarà il sintetico, sarà la fame di mettersi in mostra in un poker d'esterni che non gli lascia spazio (Hateboer, Gosens, Maehle, Zappacosta), ma ieri seraQuelle di chi al 43' del primo tempo si metteva le mani nei capelli per il ko alla caviglia destra di, pensando a una ripresa con il Pezzella di questo primo inizio di stagione. E invece il 23enne sorprende, epure con un missile di sinistro, scatenando il giallo per Hefti. Gosens intanto accelera in vista della Juve, ma se Pezzella ha scelto il campo di Berna per invertire la tendenza, il'infortunio dell'ala azzurra potrebbe essere meno grave del previsto.Infine, un appunto sull'arbitraggio: il fatto che i tocchi in area siano a discrezione dei direttori di gara, non è un alibi per tenere spenta la Var. Perchéatterrandolo a pochi passi dal gol., come poteva esserlo anche la botta di ginocchio di Elia su Pezzella. Arbitro rimandato, pass per gli ottavi pure:ma Muriel intanto può affinare la sua specialità sabato con la Juve.