Dopo le due sconfitte consecutive con Lecce e Milan, l’Atalanta centra un pareggio con l’Udinese. In realtà ci vuole un po’, a 90’ inoltrato e a bocce ferme, per rendersi conto che Sottil non ha sconfitto la squadra di casa. Perché il solo gol e il solo punto collezionati nelle ultime tre gare, è segno evidente di bandiera bianca. La squadra di Gasperini deve affidarsi agli inciampi delle milanesi per rimanere agganciata a una scia sempre più fumosa, ma si ritrova la domenica mattina a non sapere se tifare Juve o Roma.



PICCOLI SPIRAGLI- Vista la difficoltà ripetuta di concretizzare palle gol, ancora 14 come col Lecce (e lì una era entrata di straforo...), i palleggi che non sfondano i muri nemici delle medio-piccole, e il big match al Maradona in programma tra meno di una settimana, è molto più saggio provarle tutte per tenersi stretto il sesto posto. Qualche segnale di ripresa c’è stato: il clean sheet ottenuto grazie anche a un super Musso (un’altra altalena di campionato), e i tiri in porta, 5 vs lo 0 totale di San Siro. Ma non basterà per volare al Camp Nou, almeno finchè non torneranno “i migliori Pasalic, Muriel e Zapata”.



GRANDI PROLEMI- Lookman che voleva rincorrere Osimhen è a secco da 5 gare, e il Gasp che ci vede lungo ha già detto che non ripeterà l’impresa dell’andata. Højlund corre come un matto, ma ormai l’asta milionaria attira difensori a cascata ed è sempre più solo. Come se la sarebbe cavata Becao con Zapata? Strattoni di fisico, concessi da Ghersini, per farsi spazio in area. Ma Zapata non c’era, come Hateboer, come Palomino, come Scalvini, come Zappacosta e ora come Koopmeiners. Mai come nelle ultime stagioni l’Atalanta è stata decimata dagli infortuni nel clou del campionato. L’anno scorso, anche per questo, è rimasta fuori dall’Europa. Quest’anno sarà altrettanto dura, specie se mancano i gol.