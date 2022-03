Sembra di essere tornati indietro nel tempo, di aver riavvolto il nastro alla scorsa stagione: il focolaio di Covid nello spogliatoio, l’Asl che blocca la squadra impedendogli di disputare una gara di campionato, il Giudice sportivo che dà ragione ale decide che la partita va recuperata, gli inutili infiniti ricorsi dell’altro club, ieri lamentre oggi, per ottenere il 3-0 a tavolino.Nel frattempo però quella partita non si gioca e il tempo trascorre e le giornate di campionato vanno avanti. Si perde tempo insomma.. Era stato proprio il Collegio di Garanzia del Coni a decidere che Juventus-Napoli si sarebbe dovuto rigiocare, ribaltando in quel caso la decisione del Giudice sportivo e creando un precedente. E allora perché l’Atalanta, come anche l’Inter, non accettano il verdendo cercando una data per recuperare al più presto la partita?E quasi viene da pensare che l’intento dei ricorsi non sia altro che far slittare il momento del recupero, magari a quando alcuni giocatori avranno recuperato dagli infortuni o quando le motivazioni dell’altra squadra saranno minori.