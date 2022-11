Dalle Seychelles a Boston, passando per Bergamo. Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, dopo una settimana di relax, è partito per la tournée a stelle e strisce con l’ad Luca Percass: tre giorni per confrontarsi con i Pagliuca su obiettivi stagionali e strategie di mercato.



SCELTA NETTA- Nessuna via di mezzo: o si punta sui giovani, senza per forza tornare in Europa ma dicendo addio a tutti i veterani, oppure si gioca per la Champions, mandando in prestito i più inesperti e arricchendosi di rinforzi di livello. In entrata o in uscita: la direzione che prenderà il mercato nerazzurro si deciderà nel weekend del Black Friday nella patria dei Celtics.



IN USCITA- La Juve, con cui da sempre ci sono ottimi rapporti di mercato, sicuramente potrà aiutare a fare cassa, se non a gennaio il prossimo giugno. Maehle, Okoli, Scalvini sono profili che piacciono particolarmente ai bianconeri. Solo per il danese impegnato in Qatar e per il duttile azzurro Percassi chiede almeno 45 milioni di euro. Per l'esterno Zortea invece, 8 presenze in 183’ totali in campo, si riaprono le porte della Salernitana, che lo vuole in prestito al posto dell’infortunato Mazzocchi. Malinovskyi e Boga leveranno le tende alla prima nevicata, il mercato della Premier, Tottenham su tutte, non aspetta altro che abbracciarli. Ma anche Zapata e Muriel, più il primo del secondo, sono ‘sacrificabili’ tra 40 giorni: anche in questo caso, Juve o non Juve, sul piatto delle offerte vanno versati minimo 15 milioni.