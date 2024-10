Atalantamania: i rinforzi di Gasperini allarmano Juve e Napoli! E Zaniolo...

Getty Images

Era da tempo chefresco di tappeto rosso alla cerimonia del Pallone d'oro, chiedeva e cercava risposte dalla sua panchina. Non lunga, perché anche ieri l'ha ribadito: "Mi piacciono rose da sedici titolari". Non è facile rientrare nella selezione,non ce l'ha fatta, maieri ha fatto un bel passo avanti. Ha corso invece- Partita, con il passare delle settimane l'Atalanta è sparita dalla griglia degli addetti ai lavori. Che evidentemente non hanno ancora fatto l'abitudine agli inizi pieni di inciampi di Gasperini. Quest'anno poi ha dovuto fare i conti con unae conseguenti, fisiologiche, scosse di assestamento. Le altre big però non le avevano messe in conto e adessoprematuro ed esagerato parlare di sfida scudetto, ma sicuramente sarà unoper capire gli obiettivi stagionali dei nerazzurri. Spinti, all'ora di pranzo, da quasi tutto il resto d'Italia che non vuole la fuga dei partenopei.

"Sono felice per Zaniolo, che. Dopo un paio di tirate d'orecchie Gasperini applaude il suo numero dieci,In cerca di riscatto l'ex Roma ieri ha brillato, innescando lo spunto per il primo gol. Ora è a quota 189 minuti in campo tra uno spezzone e l'altro ma, di questo passo e di questa qualità,