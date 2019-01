Dal primo dicembre, ha segnato più gol lui rispetto a nove tra i più grandi. Attaccanti? No, interi reparti d’attacco! La Pantera ner(azzurra) ha infilato la rete con tredici zampate, più di quanto abbiano fatto tutti i giocatori di Inter, Cagliari, Genoa, Empoli, Sassuolo, Torino, Fiorentina e persino Juve e Lazio. I vari Milik, Callejon, Insigne? Hanno esultato tanto quanto il solo Zapata nel suo 'Natale a Bergamo'. Altro che tentare la dozzina, Duván, quatto quatto, è già a quota 14. Forza 14, infranto il suo record!



CHE ZAP(P)ATA!- E ora Duván, che per buona parte del campionato non aveva passato l’esame per la patente da punta, si ritrova a guidare il motore della classifica, capocannoniere della Serie A accanto a CR7 e Quagliarella. Accanto, o forse davanti: perché se il bianconero e il blucerchiato firmano tra i 5 e i 9 gol dopo 13-14 tiri in porta, a Zapata piacere vincere facile. Solo per tre volte la sfera ha scelto un’altra strada quando la Black Panter, che adesso è Pan-four, mirava il sacco. Sedici tiri in porta e 13 gol, si diverte a Forza 4 con un Frosinone preso a Sportiellate.



VACANZE CIOCIARE- Hanno tirato le palle in campo per salire in Serie A giusto per vedersi tirare altre palle, questa volta in rete, dalla Serie A. Certo, pensare che la Juve ha superato i ciociari negli ultimi 10’ e con un solo gol di Ronaldo e il Milan ha addirittura pareggiato…La Dea invece gioca a Forza 4, si diverte, corre a perdifiato, ma vince tutte le gare. Le stravince. Duván si muove alla perfezione, prostra e lega a terra un Frosinone che sembra di Lega Pro. Troppo facile, la Dea resta quella che perse a Empoli. La Dea sì, ma Duván no.



(A)ROMA- L’Atalanta si gusta il momento, tornata ai tempi di Gustavo Denis: ha di nuovo un attaccante su cui poter contare (decine di reti), uno che oltre a farne tanti, i gol li fa d’oro. Insomma, il goleador che tutte le squadre vorrebbero per ambire al 4° posto. Un oro nero il cui aroma si diffonderà proprio in quei di Roma: domenica sarà un mare a forza 9 che ha segnato meno della metà di Mancini contro una forza 91 che si diverte a Forza 4. Verticalizzazioni, lanci orizzontali, diagonali: i pallini del gioco sono giallorossi, ma le mosse per fare 4 le ha in mano tutte la Deaván.