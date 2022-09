Con il KO di Scalvini, sono attesi nella giornata di domani esami strumentali più dettagliati, salgono a tre i nerazzurri infortunati con le rispettive nazionali. Per Koopmeiners si è trattato solo di una lieve commozione cerebrale, per Demiral di fastidi muscolari già alle spalle (oggi si è allenato in gruppo), mentre il giovane azzurro dovrà approfondire e valutare il problema al ginocchio. Ai box stazionavano già da qualche tempo Djimsiti, Zapata e Zappacosta, per cui, contando anche la sospensione di Palomino, mister Gasperini deve recuperare la migliore condizione di ben sette titolari per l’importantissima gara casalinga con la Fiorentina di domenica alle 18.



FATTORE ZETA- In realtà da Zingonia filtra ottimismo: il fattore Zeta nerazzurro, Zapata&Zappacosta, è sulla via del recupero, anche se oggi si sono ancora allenati a parte. Non per forza titolari dinnanzi ai viola, l’obiettivo è rivedere i loro nomi almeno sulla lista dei convocati. Il duttile esterno di Sora serve per dare il cambio allo stacanovista della fascia Hateboer, 511’ in campo sui 630’ in palio, mentre la punta colombiana deve ritrovare un gol che in Serie A gli manca da oltre mezzo anno.



IL CALENDARIO SORRIDE- Ma l’Atalanta ha dalla sua un calendario a favore: mentre dovrà giocare 8 gare in 42 giorni, le dirette concorrenti, Fiorentina compresa, ne dovranno disputare ben 12. Un bel punto a favore che la squadra di Gasperini dovrà trasformare in 3 punti a partita, nonostante le tante assenze. Ma la squadra bergamasca ha sempre dimostrato di essere più forte degli infortuni: pur senza Djimsiti, Palomino, Musso, e spesso con Demiral a mezzo servizio, la difesa è diventata il reparto d’oro del 2022/2023, sul podio della Serie A con 4 clean-sheet e solo 3 gol nel sacco.