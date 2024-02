Atalantamania: la Juve chiama? Gasperini ha un vice Koopmeiners!

Marina Belotti

C'è un talento in costante crescita nell'Atalanta, che rimane spesso nell'ombra. Fa il lavoro sporco ma ogni tanto si ritaglia uno squarcio per andare a rete e far risuonare il suo nome negli stadi d'Italia e d'Europa. Si chiama Ederson e dopo un passato alla Salernitana da trequartista, ha trovato la sua dimensione in mezzo al campo, a Bergamo. Anche in questo caso, come per De Ketelaere, Gasperini ha saputo indovinare il ruolo e ridare nuova linfa a un giocatore.



RICERCATO- Oggi ricercato dal Newcastle, che farà di tutto a giugno per strapparlo all'Atalanta. Le sue quotazioni però sono altissime: oltre a 29 presenze da stacanovista della mediana, abile sia a recuperare palloni agli avversari che a difendere dalle incursioni e a bucare gli spazi in profondità, ha già collezionato la bellezza di sei gol e un assist. Numeri da attaccante, più che da centrocampista. Ederson sta carpendo ogni segreto da de Roon ma, rispetto a lui, è anche più offensivo, ha la visione del gioco proiettata in avanti, come piace a Gasp. Che sa benissimo che il 24enne non ha ancora dato il suo meglio. E quindi farà di tutto per tenerselo stretto, al riparo dagli occhi della Premier. E della Juve.



CROCEVIA JAMES- La sua valutazione ora è di 30 milioni, e i bianconeri non potrebbero permettersi sia Koopmeiners (che sfiora una valutazione di 50) che Ederson. Il brasiliano però è il piano B di Giuntoli se nell'asta indetta dai Percassi a giugno l'olandese dovesse prendere altre strade, verso lo United o il Tottenham. Tutto dipenderà anche dall'eventuale arrivo a Zingonia, rimandato da gennaio a luglio, di Jordan James, 19enne del Birmingham. Il centrocampista del futuro. Un altro de Roon, un altro Ederson.