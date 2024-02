Genoa-Atalanta: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Genoa-Atalanta (domenica 11 febbraio con calcio d'inizio alle ore 18:00 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 24ª giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone di ritorno. Il Genoa vuole continuare a stupire, inseguendo la parte sinistra della graduatoria, mentre i bergamaschi vogliono difendere il loro 4° posto dall’assalto degli avversari.



LE ULTIME - Nella difesa rossoblu mister Gilardino deve ovviare all'assenza per squalifica di De Winter, scelto Vogliacco per completare il terzetto con Bani e Vasquez dinanzi la porta di Martinez. A centrocampo Malinovskyi e Frendrup schierati ai lati del regista Badelj, iniziale panchina per Strootman. Vitinha pronto a subentrare in attacco. Nella Dea è recuperato Koopmeiners, che può essere impiegato da mister Gasperini in mezzo al campo con De Roon complice la squalifica di Ederson. Sulla trequarti Miranchuk verso la conferma con De Ketelaere per supportare la punta Scamacca. Corsie esterne occupate da Holm e Ruggeri, dalla panchina nel caso Zappacosta.



PROBABILI FORMAZIONI



GENOA (3-5-1-1): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino



ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Miranchuk, De Ketelare; Scamacca. All. Gasperini