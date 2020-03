Immune alle critiche, immune alle Big e, per ora, immune anche al Coronavirus. Ancora nessun giocatore dell’Atalanta è risultato positivo al Covid-19, lo stesso che, a detta del Valencia, avrebbe contagiato invece ben il 35% del gruppo spagnolo presente a San Siro il 19 febbraio. Ha dell’incredibile se si pensa che da quell’incontro è passato un mese e che i componenti di una squadra che vive a Bergamo, insieme ai famigliari, non hanno riscontrato lo stesso disagio. Ma tant’è, la guardia è alta, i giocatori sono in quarantena tra mille dubbi e, soprattutto, preoccupazioni. Oggi Bergamo sta vivendo un dramma, con tutti i posti in terapia intensiva occupati e un ospedale da campo che sta prendendo vita per accogliere i malati. Con #weareoneteam gli atalantini stanno dimostrando tanta vicinanza ai bergamaschi, stimolandoli a non mollare e a combattere solo ed esclusivamente dalle proprie case come fanno loro, chi più indifesa e chi più all’attacco.



IN DIFESA- Partiamo da una buona notizia, perché l’estremo difensore Pierluigi Gollini oggi saluta il suo primo quarto di secolo. E per un giorno penserà a lasciare fuori dalla ‘porta’ qualsiasi brutto pensiero: palloncini rossi a forma di cuore, torta mattoncino con mascarpone, pizza e Mojito Party, Gollini si gode la festa privata con la sua Giulia Provvedi che ha provveduto con tenacia vista la situazione a non fargli mancare nulla mentre ‘Piergollo’ si dilettava alla Play. Anche Mattia Caldara è impegnatissimo a studiare i prossimi avversari dell’Atalanta tramite Joystick, tanto che la compagna Nicole sta pensando di creargli un angolino della casa dedicato esclusivamente alle sue competizioni virtuali.



IN PIENO CENTRO- Nei giorni scorsi Robin Gosens si era lasciato andare confidando tutte le sue paure in una lunga intervista, smarrito all’idea di allenarsi in casa senza sapere una data certa di ripresa delle gare. Adesso la sa e ha moltiplicato gli esercizi, ballando con la fidanzata Rabee-che dalla Germania si è trasferita nel focolaio bergamasco per stargli vicino- su Tik Tok. “Dopo la partita con il Valencia siamo stati felici per un’ora prima di tornare a parlare della situazione a Bergamo”, l’amara confessione di Marten de Roon, spaventato dal silenzio surreale interrotto solo dal suono delle ambulanze e delle campane a morto. Oggi ha pure ricevuto via Ig dalla compagna Ricarda la comunicazione che il loro matrimonio, a causa del decreto per contenere l’emergenza sanitaria, rischia di essere cancellato. Ma l’olandese è un lottatore e non molla, implorando la cittadinanza “a non farsi prendere dal panico”.



ALL’ATTACCO- Chi cerca di pensare positivo e vivere questa situazione insolita e grave nel modo più normale possibile, soprattutto per trasmettere serenità ai suoi tre figli, è il capitano dell’Atalanta Papu Gomez, sempre un leader anche fuori dal campo per affrontare il nemico invisibile. Oltre a frequentare la sua stanza-palestra dove si allena sollevando pesi (i figli) e a leggere in giardino, balla a più non posso nel programma di Cattelan. La pantera Zapata fa stretching in cucina e gioca con i figli che lo tengono sotto controllo travestiti da poliziotti, mentre Ilicic, che nelle ultime quarantott’ore è stato equiparato a Messi ed elevato sopra a Dybala, si fa paladino della Slovenia- “Per me va tutto bene perché voglio agire in modo responsabile, resto a casa. Chiedo lo stesso comportamento da parte di tutti in Slovenia”. Ma se lo sport si è fermato, l’Esports dell’Atalanta no. Tutti i nerazzurri saranno collegati virtualmente su Twitch Tv, domani alle 21, per il triangolare tra il nerazzurro DaniPitbull33 e i giocatori di Fiorentina e Inter. Per combattere insieme, fuori e dentro il campo.