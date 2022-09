Luis Muriel mugugna, storce il naso e lancia via la pettorina. E anche mister Gasperini non ci sta. Non l’ha capito il suo Lucho che l’Atalanta ha cambiato volto? Quel gioco così attendista e prudente, quella squadra così solida e compatta, è lo specchio della nuova Dea. Sempre votata all’attacco, sempre con l’obiettivo di fare il pieno di punti per l’Europa, sempre in balìa di leggerezze ed errori grossolani. Ma giovane, affamata, senza pretese e musi lunghi. È l’Atalanta del terzo millennio.



FORZE FRESCHE- Perché non può essere solo un caso o una strategia, se l’Atalanta accelera il passo in tutti i secondi tempi. Il merito è dei cambi, delle forze fresche che subentrano ai veterani. Oppure, che poi alla fine è la stessa cosa, il demerito è dei titolari, meno propositivi e affamati dei loro nipoti nerazzurri. Così Højlund ed Ederson, insieme a Lookman e Soppy, hanno fatto dimenticare presto Muriel e Malinovskyi, ma anche Pasalic e Hateboer. Con la Roma sarebbe forse un azzardo partire con le cinque new entry dal 2000 in su, ma il 2 ottobre 2016 fu proprio una baby Atalanta dinnanzi al Napoli a dare inizio a un ciclo vincente. A una nuova era.



INDIFESA- Non ho citato Okoli, perché il lunch match gli è rimasto particolarmente indigesto. Prima Dessers che scappa via, poi la mano che si alza sulla palla gol di Koopmeiners, poi l’occasione per riscattarsi a due passi dallo specchio e il passaggio a Radu. Può capitare una giornata no, ma se c’è un reparto in emergenza, sicuramente è quello difensivo. Le perdite di Palomino e Djimsiti cominciano a farsi sentire, anche perché Scalvini e de Roon non arretrano più dalla mediana. L’unico piano B è la difesa a quattro, l’abbondanza di esterni tramutati all'occasione in terzini. L’Olimpico giallorosso è l’ultimo ostacolo, dopo la sosta torneranno Zapata, Zappacosta e Djimsiti.