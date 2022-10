A conti fatti quella Lazio che in media prende 1 gol ogni 2 gare ma che in realtà arriva da 5 clean-sheet e 479’ con la rete alle spalle di Provedel inviolata, è anche quella che si è fatta fare 5 reti dal Midtjylland (e un po’ la testa sarà lì per evitare altre figuracce il giovedì), gli stessi realizzati dall’Atalanta alla squadra danese due anni fa in Champions League. Nove reti incassate in quattro gare d’Europa League, è questo il bilancio a cui Gasperini deve guardare per preparare la volata sulla Lazio: una vittoria la porterebbe a +6, una sconfitta significherebbe aggancio.



ATTACCHI A CONFRONTO- Anche se il risultato più probabile appare forse un pareggio, vista la nuova pelle solida e resiliente incarnata dall’Atalanta. Che però nelle ultime due gare è tornata a fare il doppio gol grazie alla coppia d’assi Muriel-Lookman. Due di cui non puoi fare a meno, innescati da Pasalic, nemmeno se a rientrare è Duvan Zapata in persona. È vero, nel test di ieri ha fornito un assist e sfiorato un gol, ma proprio per questo sarà l’ago della bilancia della ripresa: l’uomo in più che darà il cambio al connazionale mentre Hojlund farà rifiatare Lookman. Un poker di punte, il sogno di Gasperini finalmente si avvera. L’uomo in più che Sarri non ha: senza Immobile, artefice di un terzo delle reti biancocelesti e di 5 gol contro l’Atalanta, dovrà adattare Felipe Anderson, accerchiato da Pedro e Zaccagni, ma non sarà mai lo stesso.



SFIDE NELLE SFIDE- Lo spettacolo delle goleade a cui siamo abituati quando a sfidarsi sono Aquila e Dea potrebbe lasciare il posto a una gara più attendista ed equilibrata, ma il pareggio non sta bene a nessuna delle due, che vogliono invece approfittare del Roma-Napoli sull’altra linea. Sarà anche la sfida nella sfida Lotito-Percassi, 50 milioni contro i 98 (riscatti compresi) spesi in estate sul mercato. Per Sarri e Gasperini sarà invece il 18esimo confronto in carriera, dai tempi di quel Crotone-Pescara del 2005: finora 5 vittorie a 4 per il laziale, 8 le X.