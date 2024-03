Atalantamania: lo Sporting carica Scamacca, ma che dilemma con i portieri!

Marina Belotti

L’Atalanta, quando indossa la casacca a cinque stelle, è tutta un’altra squadra. Il primo tempo di Lisbona del girone, lo scorso 5 ottobre, è ancora adesso il migliore della stagione. E gli 80’ passati dopo il gol di Paulinho, contando il recupero, lo sono allo stesso modo. Tre pali e tre miracoli del secondo portiere Israel: l’Atalanta avrebbe potuto vincere 6-2, considerato anche il legno bianco-verde. Rispetto allo Sporting, stadio semi-vuoto, dichiarazioni di Amorim concentrate sullo scudetto, l’Atalanta ha dimostrato di credere davvero alla promessa ‘Road to Dublin’.



SCAMACCANITO- Dell’Europa, di Lisbona, dello Sporting. Come il 30 novembre scorso, anche questa volta firma l’1-1 contro la squadra di Amorim. È stata la penultima rete, prima di quella firmata all’Udinese e dopo un vuoto durato 40 giorni. Tutti i gol finora li ha segnati solo da titolare, e al contrario da subentrato non ha mai inciso, anzi. La fiducia gli serve per trovare continuità e la continuità la trova solo con la fiducia. Non c’è altra strada. Ora è pronto a riprendersi la maglia anche con la Juve, per cercare la terza doppietta stagionale. E chissà, la maglia azzurra da titolare anche agli Europei.



MUSSO- Una sbavatura nell’uscita del gol, su un palo telefonato, poi la grande parata su Catamo. Non è stato il Musso dei miracoli della notte di Lisbona di cinque mesi fa ma ha aiutato ancora la retroguardia. Ora che non è partito per il Galatasaray ed è tornato a disposizione, mister Gasperini potrebbe tornare ad alternarlo costantemente con Carnesecchi. Un bene o un male? Si vedrà, il turnover può giovare al riposo e alla sana competizione tra i pali, la speranza è che non mini costanza dei numeri uno e sicurezza della difesa. Anche con la Juve, a cui piace molto Carnesecchi, i guantoni sono in bilico.