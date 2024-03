Sporting Lisbona-Atalanta LIVE dalle 18.45. Le formazioni ufficiali: Gasp rilancia Scamacca, la scelta su Gyokeres

Redazione CM

Parte il programma degli ottavi di finale di Europa League. La prima sfida coinvolge l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che viene ospitata, a partire dalle 18.45, allo stadio Josè Alvalade, dallo Sporting Lisbona di Ruben Amorim. Terzo atto stagionale tra le due formazioni che si erano già sfidate durante la fase a gironi nel Gruppo D (vittoria orobica per 2-1 in Portogallo, pareggio 1-1 a Bergamo). I bergamaschi – che arrivano da due sconfitte e un pareggio negli ultimi tre turni di campionato - hanno chiuso il raggruppamento al primo posto, evitando così l'impegno del playoff spettante ai portoghesi, secondi: Gyokeres e compagni – primi in classifica in Liga Portugal - hanno eliminato lo Young Boys con un punteggio complessivo di 4-2 (successo per 1-3 in Svizzera e 1-1 all'Alvalade).



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Sporting Lisbona (3-4-2-1): Israel; Quaresma, Coates, Diomande; Catamo, Koindredi, Morita, Reis; Edwards, Trincao; Paulinho.

Allenatore: Amorim.



Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, Ederson, De Roon, Ruggeri; Miranchuk, Lookman; Scamacca.

Allenatore: Gasperini.