Mister Gasperini non ha guardato la classifica nel tunnel del Maradona. Sarri invece, una settimana fa, un occhio ce l’aveva buttato, prima di buttare via due punti col Bologna. Così, l’Atalanta è ancora inchiodata a quota 42, pericolosamente vicina al quel confine ‘Extra Ue’ che proprio un anno fa l’aveva inghiottita. Fedele al suo credo calcistico però, ha conservato intatta la sua personalità, dando filo da torcere per un’ora ai futuri Campioni d’Italia.



MANCA IL GOL- La difesa ha retto finché ha potuto, poi l’onore va dato all’avversario, il marziano Kvara che ha incantato anche capitan Toloi. La vera nota dolente, per l’Atalanta, è non essere riuscita a concretizzare le 5 occasioni da gol. Il trend va avanti già da quattro partite: solo una rete, tra l’altro regalata su rimessa dal portiere del Lecce, in 360’ di gioco. Il super attacco nerazzurro sembra tramontato e, cosa ancora più preoccupante, a nulla valgono i continui cambi di volto che Gasp disegna nel suo tridente. Zapata e Muriel qualche guizzo l’hanno mostrato impegnando l’amico Gollini, ma non basta, e ora anche Højlund, come Lookman, sta perdendo la magia sotto porta. Insieme a diversi milioni sul mercato.



EMPOLI DECISIVO- Ora la gara che si giocherà in casa venerdì 17, già la data non porta bene, si preannuncia carica di pressione e aspettative. Perdere anche con l’Empoli, sotto la Nord, senza le Coppe, porterà a un filotto horro da cui sarà difficile uscire nel clou del campionato: sarebbe il 5° KO nelle ultime sette gare. L’Atalanta deve riparrtire da due conviznioni: la prestazione e il coraggio esibiti per un’ora al Maradona e la rabbia per i punti persi, 6, con Sassuolo e Lecce. Adesso solo l’Atalanta può escludere l’Atalanta dall’Europa League.