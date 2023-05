Non può essere un caso e non lo è. Perché l'Atalanta avrà cambiato anche veste, faccia, rosa e modo di giocare, ma con tutte le armi a sua disposizione era ritornata quella dei vecchi tempi. Guarda caso. Il 14 gennaio 2023, per la prima e unica volta in questa tribolata stagione di alti e bassi, mister Gasperini convocava(tutti tranne Malinovskyi appena partito per Marsiglia) per la 18esima giornata di Serie A. Il giorno successivo,. Poi, piano piano, li ha persi tutti, insieme ai punti Champions.è sicuramente l'emblema di questa stagione. Ieri mattina si è fermato dopo l'allenamento, ha sentito un fastidio muscolare al polpaccio ed è uscito zoppicando. Ora si teme che la sua stagione sia già finita. Si tratta del suo terzo infortunio stagionale,di questo campionato, sei fra inizio settembre e metà ottobre (stiramento al semimembranoso della coscia sinistra) e tre fra metà febbraio e l’inizio di marzo (stesso muscolo, ma dell’altra gamba).aiutato da almeno tre ragazzi della Primavera. In prima squadra 15, la rosa corta che voleva. Peccato che sarà priva di Hateboer, Ruggeri, Vorlicky, Palomino, Soppy, Boga, forse anchel'incontro con l'Inter dietri l'angolo fa ancora più paura. Non c'è pace per mister Gasperini