L’unica differenza, che si è rivelata poi decisiva, delle gare comprese tra il 15 gennaio e il 28 rispetto a quella giocata ieri a San Siro contro l'Inter, sta nel tridente d’attacco sceso in campo dal 1'. Certo, anche la formula secca ha inciso, l’Atalanta storicamente non la gradisce mai in questa Coppa maledetta che manca da 60 anni. Ma Højlund e Lookman, che hanno ricompattato il tridente solo al 10’ della ripresa, non sono stati in grado di fare la differenza. Controfigure dei titolari.



S-TRIDENTE- Sarà per la giovane età e l’inesperienza, ma la coppia danese-nigeriano funziona solo se è in campo dal 1’. Nella stessa linea a tre di Boga, in 13 giorni sono arrivati piogge di gol e assist: 7 reti e 2 assist da Lookman, 2 reti e 1 assist da Højlund, 1 rete e 3 assist da Boga. Ieri, tutti e tre sono rimasti a secco. Verve e velocità in area piccola scomparse, Zapata lasciato troppo solo con i due trequartisti alle sue spalle. Pasalic, inconsistente. Come con Spezia e Bologna nelle prime due gare del 2023, anche ieri l’Atalanta ha faticato, ma la diversa caratura dell’avversario questa volta le ha impedito di ribaltare la partita.



APRILE DA CHAMPIONS- Ora rimane solo la Serie A, e ad aprile l’Atalanta avrà un vantaggio non indifferente: mentre le dirette concorrenti a un posto in Champions si divideranno tra le fatiche d’Europa e di Coppa Italia, lei avrà ogni settimana sette giorni interi per ricaricare le energie e pensare solo al quarto posto Champions. Un’occasione da sfruttare, tornando al vecchio e imbattibile 3-4-3.