. Uno scossone che cambia tutte le carte in tavola da qui alla fine della stagione. Perché orala Champions a essere più vicina, anche se dallo spioncino della porta di servizio. E questa volta niente rimpianti per le assenze di Ilicic e Zapata, per la partenza di Gosens, per l'infortunio di Miranchuk: a risolverla ci hanno pensato le new entry.Anche se quell'EuroDea che di solito entusiasma sui campi a cinque stelle ieri sera non si è vista.Se nel primo tempo qualche barlume è arrivato,. Muriel ha fatto tutto bene tranne l’ultimo passaggio, Malinovskyi ha sofferto il mal di stomaco, Toloi si è strappato e. Tutti, tranneE se qualcuno ieri sera ha visto la partita,Ma ripetere un nuovo caso Romero, dopo tutta la fatica fatta in un anno infinito, sarebbe davvero folle se l'intento è rimanere nel calcio che conta. Ma non solo Demiral, la società sta lavorando anche per blindarevero jolly e gioiello d’area che innesca, difende e porta palla, indispensabile. Mentrefortemente voluto dal Gasp con alti e bassi stagionali, ha risposto alle critiche alzando la voce con patate pesantissime nella notte più importante.E ora Ilcon che stimolo si affronta? Quello di tentare il 'tutto per tutto' con la carta europea, anche e ancora via Serie A. Si, perché mentre la Juve crolla e sembra sempre più battibile (5 punti potenziali alla fine sono due partite),. E sperando nel Braga ai sorteggi, il tecnico lavora sulle barricate: l'unico pericolo del Bologna, dopo il Genoa, se non gioca e si chiude impedendo all'Atalanta di esprimere il suo calcio. Che è mancato anche nel secondo tempo alla BayArena,dove però i nerazzurri hanno difeso strenuamente il risultato.