Atalantamania: Scamacca re dell’Europa…E dell’Europeo?

Marina Belotti

Gianluca Scamacca è il giocatore italiano che ha realizzato più gol nelle ultime due stagioni nelle competizioni europee (preliminari inclusi), otto tra il 2022/23 e 2023/24. Tre reti in sei partite con l’Atalanta, e tutte e tre sempre contro lo Sporting. Il modo migliore per prenotarsi ai prossimi Europei è continuare a segnare, e sognare, in Europa. Scamacca è tornato, in nerazzurro, con un occhio all’azzurro.



DIESEL- Scamacca, un nome che richiama tante aspettative, troppe per mister Gasperini, che è sicuro: “Già è migliorato tanto, ma sta lavorando per diventare un campione”. Prima del gol che ha sancito il passaggio ai quarti di finale dell’Atalanta, aveva sbagliato tante occasioni davanti a Israel. È quindi un attaccante che ha bisogno sempre di carburare, un diesel col potenziale di una super, fiducia e continuità sono la sua benzina.



LOOK(MAN) FOR EL BILAL- Anche Lookman, che ha segnato il suo primo gol europeo, è vicino alla doppia cifra stagionale. La sana competizione tra i tanti attaccanti sta aiutando l’Atalanta ad andare avanti in tutte le competizioni. Lookman, ma anche Koopmeiners, reduce dalla doppietta con la Juve, De Ketelaere, Scamacca, Miranchuk, Pasalic e l’acquisto più caro della storia del club El Bila Touré, che non trova spazio talmente sono tanti a competere per una maglia in area piccola. Un'assenza che la dice lunga