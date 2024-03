Atalantamania: si alza il prezzo per Koopmeiners, valutate le contropartite!

Se il tuttocampista atalantino Teunvorrà partire, la società non lo tratterrà. Questa è sempre stata la logica deie con l'olandese non sarà diverso. Il prezzo però lo farà l'Atalanta e tanto dipenderà dalle sue prestazioni, dato che è reduce da sette gol nelle ultime otto partite disputate. Sessanta milioni è la base d'asta, ma ora di giugno possono salire a settanta. L'11 aprile però i bergamaschi incontreranno la dirigenza delper il pranzo formale che precede la gara e la parola 'Koopmeiners' potrebbe finire nei discorsi. La Juve però non ci sta.

La società bianconera vuole giocarsi la carta 'contropartite', perché sono tanti i giovani che piacciono a mister Gasperini. Per primo,, vecchio pallino per la corsia sinistra. Più recente l'interesse perpotenziale tuttocampista per la sua duttilità tra ali e area piccola. Quello che potrebbe però fare la differenza nell'affare - l'amicizia tra i due club c'è ma si valuta anche la diretta concorrenza in Serie A - è Dean, giovane di grande prospettiva e dagli ampi margini di miglioramento, proprio come piace a Gasp. Infine, è anche vero che il nuovo Koopmeiners può arrivare lontano da Torino, precisamente dal Birmingham.è prenotato ormai da mesi e, se questa volta l'affare andrà in porto, la Juve potrebbe non avere altro da offrire.