Napoli, allarme Kvaratskhelia: Atalanta a forte rischio

Bruttissime notizie in arrivo dalla Georgia per il Napoli. Nel corso del secondo tempo supplementare del playoff contro la Grecia, decisivo per la qualificazione agli Europei, si è fermato per un problema muscolare Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante della squadra di Francesco Calzona si è accasciato a terra al minuto 108 dopo aver avvertito una fitta alla parte interna della coscia sinistra, nella zona inguinale. Il giocatore classe 2001 ha immediatamente fatto segno di non essere in grado di proseguire la partita ed il ct Willy Sagnol è stato costretto a provvedere alla sostituzione.



ATALANTA A RISCHIO - Al posto di Kvaratskhelia ha fatto il suo ingresso in campo Giorgi Kvilitaia, attaccante dell'Apoel Nicosia. Nelle prossime ore Kvaratskhelia svolgerà a Tbilisi i primi esami per accertare la natura del problema, che saranno tuttavia oggetto di approfondimento nei prossimi giorni, una volta fatto il suo rientro a Napoli. In attesa di saperne di più, il rischio concreto è che il giocatore georgiano debba marcare visita in occasione della prossima importante sfida di campionato contro l’Atalanta, che si disputerà sabato 30 marzo alle 12.30. Un appuntamento che può essere decisivo per le residue chance del Napoli di qualificarsi alla prossima Champions League: attualmente, con 45 punti i campioni d’Italia uscenti sono distanti 9 lunghezze dal quarto posto occupato dal Bologna e 5 dal quinto della Roma che, nel caso in cui l’Italia mantenesse una delle prime due posizioni nel ranking Uefa, varrebbe un extra slot per la prossima edizione rinnovata della massima competizione europea.



I NUMERI - Nel corso di questa stagione Kvaratskhelia ha disputato 27 partite in Serie A e ha un bottino di 10 reti e 5 assist; ha saltato soltanto due partite in campionato, l'esordio contro il Frosinone per un problema muscolare e la sfida dello scorso 28 gennaio contro la Lazio per squalifica. Dopo una prima metà di campionato molto sottotono rispetto al rendimento avuto nella passata e trionfale stagione, in questo primo scorcio di 2024 il nazionale georgiano ha cambiato passo totalizzando 5 reti ed un passaggio decisivo.