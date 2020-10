Una rimonta imbastita con cuore, grinta e altre due cose che è meglio non scrivere. 900 mila euro incassati.Comunque la si voglia guardare, il 2-2 con l’Ajax sorride alla Dea, anche se i restanti 2 punti (e 2 milioni....che di questi tempi farebbero comodo...) sono rimasti impigliati nei tacchetti di Malinovskyi e Pasalic. Ma a contare, nei dentro/fuori internazionali, sono gli episodi. Il gioco alto e pericoloso di Gosens, la sfera che scivola di mano a Sportiello, la dormita di Toloi su Neres. Eppure,, dopo quelle fallite contro Napoli e Samp,. E allora ecco che anche le sconfitte in Serie A assumono un altro significato.Soprattutto in questa Serie A 2020/2021, con il turnover Covid, le porte chiuse-degli stadi-ma aperte-tra i pali-perché adesso tutte vogliono fare l’Atalanta, con le Big che frenano, accelerano e frenano ancora.per portarsi a casa gli ottavi dell’Europa più bella (e molto, molto più corta). Quindi la testa aci deve andare, ma il cuore e le gambe dovrebbero rimanere nel frigorifero-Papu Gomez insegna- del Gewiss Stadium. In trasferta spazio ancora ai giovani, alle riserve, perché una seconda opportunità si concede a tutti e perché il Liverpool di Klopp, poi, è un alieno che merita una squadra all’altezza. Calcare il campo come alle 21.01 di ieri, con intensità, pressing e controllo palla dal 1’, è la formula giusta.Gli schemi in area piccola, con il panterone defilato sulla sinistra, Pasalic al centro con un’improvvisata, Ilicic e il Papu a sbucare a turno, hanno confuso i lancieri in un ’cancellato il gioco offensivo di ten Hag, scardinato gli affondi di Gravenberch, quel Pogba del futuro che vorrebbero Juve-Barcellona, già in sfida ieri prima di stasera. E poi c’è lui,che in Champions si risveglia, va su ogni palla, tenta persino di eludere la linea di porta, negando comunque a Traore la gioia di vedere il sacco gonfio. Econ buona pace del Papu Gomez, hanno giocato solo un quarto d’ora;nemmeno. Ci sarà spazio anche per loro, tra una settimana, c’è bisogno di loro, appena un muscolo tira o la fatica pesa. Perché ogni distrazione in Champions, l’Atalanta dovrebbe averlo capito, si paga. La bellezza di 900mila euro a punto.Infine, metto su carta una riflessione, per tagliare, con una forbice per affilata, ogni altra protesta scaturita daL’allenatore biancorosso è stato fin troppo corretto a liquidare il fatto con unCentinaia di nerazzurri sono stati svegli fino all’alba della gara per colorare vie e ponti di Bergamo e dintorni, in altrettanti si sono dati appuntamento per scortare il pullman tra cori, fumogeni e applausi. Ma, purtroppo, basta una persona con un sasso a gettare nel fango sostenitori e squadra, rischiando un’inutile sconfitta a tavolino. Che sia di lezione per l’arrivo del pullman di Klopp, perché