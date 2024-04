Atalantamania: Spalletti, continua a non convocare Scamacca! Bergamo sogna la finale

Adesso i numeri parlano per lui: non solo è l'unico italiano ad aver segnato una doppietta nel tempio inglese di Anfield, ma in 33 gare ha messo a segno 16 azioni decisive, tra gol e assist. Nella metà delle partite disputate è quindi risultato decisivo. Eppure Spalletti non l'ha convocato nell'Italia. E lui questa rabbia 'ha trasformata in gol, andando a segno per laSe la mancata convocazione gli fa questo effetto, è quasi meglio continuare a dargli un motivo per cercare, affamato come ad Anfield, il perenne riscatto personale.

Ciò che più colpisce, ancora più del fatto che prima di incrociare l'Atalanta il Liverpool non perdeva in casa da più di un anno, ancora più che prima dell'Atalanta solo Barcellona e Real Madrid avevano vinto 2 volte ad Anfield nelle coppe europee, è chenella ripresa mentre Gasperini non ha fatto un solo cambio, se non alla fine. Anche con tutti gli attaccanti in campo però il Liverpool non si è ripreso, anzi, è rimasto sbilanciato. L'Atalanta invece, con le fiamme negli occhi, ha difeso tutto e continuato ad attaccare, dimostrando di avere 95' nelle gambe di un calcio intenso e aggressivo.

Nessuna priorità, forse è proprio questo il segreto della squadra di mister, oltre a concentrazione e coraggio. Non si è fatto nessuna classifica il tecnico nerazzurro, che non rivede le priorità nemmeno dopo la trasferta vittoria in terra inglese. Con il Verona, a Bergamo, ci cerca quindi il ritorno a una. La Coppa Italia è solo momentaneamente accantonata, ma resta ancora il trofeo più appetibile. Se non c'è priorità negli obiettivi, deve esserci però continuità in campo: l'Atalanta deve mostrare lo stesso atteggiamento in tutti e tre i fronti per sognare in grande anche a maggio.