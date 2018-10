per superare la sfortuna delle traverse, la bravura di un muro biancorosso e di un portiere bianconero, una voglia più forte di tutto per rimanere in Serie A. O, almeno, provarci, comeDopo le sconfitte con Cipro, Norvegia e Bulgaria, forse sarà proprio l’ex Viola Ilicic a ritrovare la fame e la fama in questa Dea perduta. Ma,25 ore al giorno sul pezzo: Antonio Percassi e la sua famiglia sono il valore aggiunto per l’Atalanta, che si spremono come i limoni di Zingonia e i giovani del vivaio, fonti di talento e professionalità. Conoscono il territorio, i tifosi e il calcio,Fino a quando a Zingonia ci saranno i loro limoni, tutti i nerazzurri possono stare tranquilli: i gialli agrumi sono infatti il marchio di fabbrica di Antonio Percassi, un portafortuna di tutte le sue aziende, quella dell’Atalanta in primis. Nel centro Bortolotti, fucina di calciatori per tutta la Penisola,nella zona d’ingresso alla palazzina con gli uffici, proprioUn suo segno distintivo, dal grande significato: dove ci sono i limoni, c’è“111 ...fa il numero perfetto”, canta Tiziano Ferro. E la perfezione della società sta nel recente acquisto dello stadio, casa dei successi nerazzurri., in quel Comunale che negli anni ha visto sfilare campioni come, che coloravano i cuori dei nerazzurri anche nel bianco e nero senza tornelli. A maggio l’inizio dei lavori, mentre l’inaugurazione nel 2020, per i 113 anni e, guarda caso, le ultime due cifre…tutti a sedere, ma…c’è un ma, perché l’anima dell’Atalanta è la sua Curva Nord. I seggiolini previsti per legge saranno reclinabili, così si potrà stare in piedi, come nel mitico Celtic Park di Glasgow: perché per spingere Masiello a segnare al 92’ contro il Milan bisogna stare in piedi.Ma prima di calcare il campo della prima squadra, bisogna portare avanti l’opera del maestro Mino Favini, con nuovi impianti hi-tech e aule studio,Lo storico fiore all’occhiello nerazzurro sarà dotato di nuovi spazi e servizi: il mastodontico obiettivo è di fare di Zingonia una Cantera, per cercare ed esaltare i vari bergamaschi doc come Belotti, Gagliardini, Caldara, Gabbiadini e Astori, che torna sempre, l’abbiamo capito.da ritrovare, un trio che negli ultimi anni ha dimostrato amore per la maglia, amore per la Dea. Un amore vero, come quello di Giulietta per il Romeo che la Bergamasca proverà a battere domenica per riprendersi le stelle.