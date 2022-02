Secondo quanto riporta l'emittente Cadena Ser, l'allenatore dell'Athletic Bilbao Marcelino è sempre più destinato all'addio al termine della stagione, essendo in scadenza di contratto a giugno ed essendo stato già designato Andoni Iraola come suo successore. Per l'allenatore asturiano si aprono due prospettive: la successione a Simeone all'Atletico Madrid o la guida della nazionale spagnola per il dopo Luis Enrique.