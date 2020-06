Prima rete stagionale in Liga per il talento basco classe 2000 dell'Athletic Ohian Sancet, in gol nella vittoria per 3-1 al San Mames contro il Maiorca: è ​uno dei prodotti più interessanti dello storico settore giovanile del club basco, doti che gli hanno permesso di entrare nel giro dell’U18 e dell’U19 spagnola.