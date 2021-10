Sorprende la scelta effettuata dalla Federazione Internazionale di Atletica di escludere Marcell Jacobs dalla lista dei dieci candidati al premio di “Miglior atleta dell’anno”. Il campione olimpico nei 100 metri a Tokyo 2020, nonché vincitore assieme a Tortu, Desalu e Patta della staffetta 4×100, non è stato selezionato dalla giuria internazionale di esperti per l’ambito riconoscimento dell’atletica mondiale. Escluso anche Gianmarco Tamberi, che a Tokyo 2020 ha vinto la medaglia d’oro ex aequo nel salto in alto con il qatariota Mutaz Essa Barshim. La Federazione italiana (FIDAL) si è così espressa: "Decisione che stupisce".