A volte ritornano e lo fanno con operazioni clamorose: Antoine Griezmann sarà nuovamente un giocatore dell'Atletico Madrid. I colchoneros hanno raggiunto l'accordo con il Barcellona per l'attaccante francese: si tratta di un prestito con diritto di riscatto (secondo la stampa spagnola fissato a 40-45 milioni di euro) per un giocatore che nel 2019 i blaugrana avevano pagato 120 milioni di euro.



SFIDERA' IL MILAN - Dopo due anni quindi Griezmann tornerà a disposizione del Cholo Simeone, un pericolo in più per il Milan che affronterà l'Atletico ai gironi di Champions League: andata il 28 settembre a San Siro (seconda giornata del gruppo B), ritorno il 24 novembre al Wanda Metropolitano (quinta giornata).