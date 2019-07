L'Atletico Madrid spinge per James Rodriguez, una nuova conferma arriva dal consigliere delegato dei Colchoneros Gil Marin a ESPN: "So che a molti tifosi piacerebbe. Anche parlando con alcuni giocatori, credono che la qualità che potrebbe portare sia un bene per noi. So che piace al nostro allenatore. So che James non vuole continuare nel Real Madrid. So che il Real Madrid non vuole che continui, ma ci devono essere molte circostanze per renderlo possibile. Sarebbe molto bello. Cosa servirebbe per renderlo possibile? Dipende molto dal presidente del Real Madrid". Tutto nelle mani di Florentino Perez per James Rodriguez, sul colombiano c'è anche il Napoli.